Le défi de l’Aître ! Activité en famille

186 Rue Martainville Rouen Seine-Maritime

Début : 2026-02-18 15:00:00

fin : 2026-02-18 16:00:00

2026-02-18 2026-02-25

En famille, tentez de relever le défi de l’Aître Saint-Maclou ! Sculptures en pâte à modeler, jeux d’observation et devinettes une série d’épreuve vous invite à découvrir l’histoire de ce lieu unique. Esprit d’équipe, rapidité et cohésion seront nécessaire pour relever le défi.

À partir de 7 ans. .

