Le défi de l’Aître ! Activité en famille Rouen mercredi 18 février 2026.
186 Rue Martainville Rouen Seine-Maritime
Début : 2026-02-18 15:00:00
fin : 2026-02-18 16:00:00
2026-02-18 2026-02-25
En famille, tentez de relever le défi de l’Aître Saint-Maclou ! Sculptures en pâte à modeler, jeux d’observation et devinettes une série d’épreuve vous invite à découvrir l’histoire de ce lieu unique. Esprit d’équipe, rapidité et cohésion seront nécessaire pour relever le défi.
À partir de 7 ans. .
