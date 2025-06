Le défi de l’Aître Saint-Maclou Rouen 16 juillet 2025 15:00

Seine-Maritime

Le défi de l’Aître Saint-Maclou Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-16 15:00:00

fin : 2025-08-13 16:00:00

Date(s) :

2025-07-16

2025-08-13

En famille, tentez de relever le défi de l’Aître Saint-Maclou ! Enfin…celui que notre guide a concocté pour vous. Sculptures en pâte à modeler, jeux d’observation et devinettes une série d’épreuve vous invite à découvrir l’histoire de ce lieu unique. Observez bien le monument qui vous entoure… esprit d’équipe, rapidité et cohésion seront nécessaire pour relever le défi.?

Mercredi 16 juillet et 13 août à 15h (durée 1h)

Durée 1h | En famille (à partir de 7 ans) | 7€/personne

Sur réservation

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

English : Le défi de l’Aître Saint-Maclou

Take on the challenge of the Aître Saint-Maclou with your family! At last? the one our guide has concocted for you. Modelling clay sculptures, observation games and riddles: a series of challenges invites you to discover the history of this unique site. Take a close look at the monument around you? team spirit, speed and cohesion will be needed to meet the challenge?

Wednesday, July 16 and August 13 at 3pm (duration: 1h)

Duration 1h | Family (7 years and over) | 7?/person

On reservation

German :

Nehmen Sie mit Ihrer Familie die Herausforderung des Aître Saint-Maclou an! Oder zumindest die, die unser Führer für Sie zusammengestellt hat. Knetfiguren, Beobachtungsspiele und Rätsel: Eine Reihe von Aufgaben lädt Sie dazu ein, die Geschichte dieses einzigartigen Ortes zu entdecken. Achten Sie auf das Denkmal um Sie herum… Teamgeist, Schnelligkeit und Zusammenhalt sind gefragt, um die Herausforderung zu meistern..

Mittwoch, 16. Juli und 13. August um 15 Uhr (Dauer: 1 Stunde)

Dauer: 1 Stunde | Familien (ab 7 Jahren) | 7?/Pers

Auf Vorbestellung

Italiano :

Affrontate la sfida dell’Aître Saint-Maclou in famiglia! Finalmente? Quello che la nostra guida ha preparato per voi. Modellare sculture di argilla, giochi di osservazione e indovinelli: una serie di prove vi invita a scoprire la storia di questo sito unico. Osservate da vicino il monumento che vi circonda: spirito di squadra, velocità e coesione saranno necessari per vincere la sfida?

Mercoledì 16 luglio e 13 agosto alle 15.00 (durata: 1 ora)

Durata 1h | Famiglia (dai 7 anni) | 7?/persona

Solo su prenotazione

Espanol :

¡Afronte el reto del Aître Saint-Maclou en familia! Por fin… el que nuestro guía ha ideado para usted. Modelado de esculturas de arcilla, juegos de observación y adivinanzas: una serie de pruebas le invita a descubrir la historia de este lugar único. Fíjense bien en el monumento que les rodea… espíritu de equipo, rapidez y cohesión serán necesarios para superar el reto..

Miércoles 16 de julio y 13 de agosto a las 15 h (duración: 1 hora)

Duración 1h | Familia (a partir de 7 años) | 7?/persona

Sólo con reserva

