Le Défi de Monte Cristo La Ciotat

Le Défi de Monte Cristo La Ciotat vendredi 12 septembre 2025.

Le Défi de Monte Cristo

Du vendredi 12 au dimanche 14 septembre 2025. Esplanade Langlois La Ciotat Bouches-du-Rhône

Début : 2025-09-12

fin : 2025-09-14

2025-09-12

L’organisation du Défi de Monte-Cristo donne un nouveau rendez-vous aux nageurs du monde entier Le Défi de Monte-Cristo La Ciotat.

Le Défi de Monte-Cristo dépasse la simple course en mer c’est une aventure humaine où chacun repousse ses limites ! Et quel cadre plus inspirant pour relever un tel défi que La Ciotat, avec sa baie classée parmi les plus belles au monde ? Ses eaux limpides et son environnement naturel exceptionnel offrent un décor à couper le souffle.



Cet événement, s’impose déjà comme un rendez-vous incontournable pour les passionnés de nage en eau libre ! Préparez-vous à vibrer au rythme de ce défi extraordinaire et à partager ensemble l’amour de la mer et du sport.



Le Défi de Monte-Cristo, c’est 3 jours de compétition, 4000 nageurs attendus, des épreuves de natation, des animations en bord de plage, un village sportif respectueux de l’environnement et ouvert à tous.



Programme



Vendredi 12 septembre



8h30 départ du 5kms sans palmes

9h30 2ème départ du 5kms sans palmes

15h départ du 3,5kms sans palmes

18h départ du 2 kms after work (avec ou sans palmes)



Samedi 13 septembre



8h30 départ du 5kms avec palmes

9h30 2ème départ du 5kms avec palmes

14h départ du 2,5kms sans palmes

16h30 départ du 2kms team (avec ou sans palmes)



Dimanche 14 septembre



8h30 départ du 5kms sans palmes

9h30 2ème départ du 5 kms sans palmes

14h départ du 2,5 kms avec palmes

16h30 départ du 1km (avec ou sans palmes) .

Esplanade Langlois La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The Défi de Monte-Cristo is organising a new event for swimmers from all over the world: Le Défi de Monte-Cristo La Ciotat.

German :

Die Organisation der Monte-Christo-Herausforderung gibt Schwimmern aus aller Welt einen neuen Termin: Le Défi de Monte-Cristo La Ciotat.

Italiano :

Il Défi de Monte-Cristo organizza un nuovo evento per i nuotatori di tutto il mondo: Le Défi de Monte-Cristo La Ciotat.

Espanol :

El Défi de Monte-Cristo organiza un nuevo evento para nadadores de todo el mundo: Le Défi de Monte-Cristo La Ciotat.

