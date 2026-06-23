Le défi des 3 singes Sinceny
Le défi des 3 singes Sinceny dimanche 13 septembre 2026.
Sinceny
Le défi des 3 singes
Sinceny Aisne
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 09:30:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Rendez-vous le 13 septembre pour le défi des 3 singes à Sinceny.
Au programme
3 disciplines
VTT 20 KM
Course à pied 10 KM
Canoë 4 KM
Départ à 9h30 du Rond d’Orléans.
Informations pratiques
Format Par équipe de 2
Tarif 25€ / personne
Inscriptions et renseignements
en ligne sur ADEORUN https://defi-des-3-singes.adeorun.com/
ou par mail ledefides3singes@gmail.com
Rendez-vous le 13 septembre pour le défi des 3 singes à Sinceny.
Au programme
3 disciplines
VTT 20 KM
Course à pied 10 KM
Canoë 4 KM
Départ à 9h30 du Rond d’Orléans.
Informations pratiques
Format Par équipe de 2
Tarif 25€ / personne
Inscriptions et renseignements
en ligne sur ADEORUN https://defi-des-3-singes.adeorun.com/
ou par mail ledefides3singes@gmail.com .
Sinceny 02300 Aisne Hauts-de-France ledefides3singes@gmail.com
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English :
See you on September 13 for the 3 Monkeys Challenge in Sinceny.
On the agenda:
3 disciplines:
Mountain biking: 20 KM
Running: 10 KM
Canoeing: 4 KM
Start at 9:30 a.m. from the Rond d’Orléans.
Practical information:
Format: Teams of 2
Fee: 25? per person
Registration and information:
online at ADEORUN: https://defi-des-3-singes.adeorun.com/
or by email: ledefides3singes@gmail.com
L’événement Le défi des 3 singes Sinceny a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Cœur de Picard