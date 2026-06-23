Le défi des 3 singes Sinceny dimanche 13 septembre 2026.

Sinceny

Le défi des 3 singes

Sinceny Aisne

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 09:30:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Rendez-vous le 13 septembre pour le défi des 3 singes à Sinceny.

Au programme

3 disciplines

VTT 20 KM

Course à pied 10 KM

Canoë 4 KM

Départ à 9h30 du Rond d’Orléans.

Informations pratiques

Format Par équipe de 2

Tarif 25€ / personne

Inscriptions et renseignements

en ligne sur ADEORUN https://defi-des-3-singes.adeorun.com/

ou par mail ledefides3singes@gmail.com

Rendez-vous le 13 septembre pour le défi des 3 singes à Sinceny.

Au programme

3 disciplines

VTT 20 KM

Course à pied 10 KM

Canoë 4 KM

Départ à 9h30 du Rond d’Orléans.

Informations pratiques

Format Par équipe de 2

Tarif 25€ / personne

Inscriptions et renseignements

en ligne sur ADEORUN https://defi-des-3-singes.adeorun.com/

ou par mail ledefides3singes@gmail.com .

Sinceny 02300 Aisne Hauts-de-France ledefides3singes@gmail.com

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English :

See you on September 13 for the 3 Monkeys Challenge in Sinceny.

On the agenda:

3 disciplines:

Mountain biking: 20 KM

Running: 10 KM

Canoeing: 4 KM

Start at 9:30 a.m. from the Rond d’Orléans.

Practical information:

Format: Teams of 2

Fee: 25? per person

Registration and information:

online at ADEORUN: https://defi-des-3-singes.adeorun.com/

or by email: ledefides3singes@gmail.com

L’événement Le défi des 3 singes Sinceny a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Cœur de Picard