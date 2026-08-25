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AGENDA · Paimpol

Le Défi des Fous de Bassan Paimpol

dimanche 30 août 2026 · Paimpol

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Adresse
Quai Neuf
Ville
22500 Paimpol
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Paimpol

Le Défi des Fous de Bassan

Quai Neuf Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-30

Régate ou rallye. Arrivée sur le port de Paimpol du Challenge Le Gall et De Lucas / Generali   .

Quai Neuf Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Le Défi des Fous de Bassan Paimpol a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

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