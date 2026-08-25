AGENDA · Paimpol
Le Défi des Fous de Bassan Paimpol
dimanche 30 août 2026 · Paimpol
Informations pratiques
Paimpol
Le Défi des Fous de Bassan
Quai Neuf Paimpol Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Régate ou rallye. Arrivée sur le port de Paimpol du Challenge Le Gall et De Lucas / Generali .
Quai Neuf Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Le Défi des Fous de Bassan Paimpol a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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