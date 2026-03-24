Le défi du centre-ville

5 Rue des Fontaines Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Jeu d’énigmes et parcours commerçants

Visitez les commerces, répondez aux énigmes et remplisser votre carte. À gagner cadeaux, bons d’achat et tirage au sort.

L’animation est faite pour les enfants, les familles, les amis et tous les curieux.

Départ devant le l’avoir. .

5 Rue des Fontaines Gisors 27140 Eure Normandie +33 6 08 91 08 46 animtavil@gmail.com

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English : Le défi du centre-ville

L’événement Le défi du centre-ville Gisors a été mis à jour le 2026-03-20 par Vexin Normand Tourisme