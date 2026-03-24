Le défi du centre-ville Gisors
Le défi du centre-ville Gisors samedi 4 avril 2026.
Le défi du centre-ville
5 Rue des Fontaines Gisors Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04 18:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Jeu d’énigmes et parcours commerçants
Visitez les commerces, répondez aux énigmes et remplisser votre carte. À gagner cadeaux, bons d’achat et tirage au sort.
L’animation est faite pour les enfants, les familles, les amis et tous les curieux.
Départ devant le l’avoir. .
5 Rue des Fontaines Gisors 27140 Eure Normandie +33 6 08 91 08 46 animtavil@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Le défi du centre-ville
L’événement Le défi du centre-ville Gisors a été mis à jour le 2026-03-20 par Vexin Normand Tourisme