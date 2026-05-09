Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Le défi du lecteur Critot

Le défi du lecteur Critot samedi 27 juin 2026.

Adresse : 70 Rue du Bois d'Yclon

Ville : 76680 Critot

Département : Seine-Maritime

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif :

Critot

Le défi du lecteur

70 Rue du Bois d’Yclon Critot Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

50 références littéraires à trouver ! Bonne chance !
Fête du parc Bernard Pruvost.   .

70 Rue du Bois d’Yclon Critot 76680 Seine-Maritime Normandie +33 9 65 22 76 88  lireauvert@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le défi du lecteur

L’événement Le défi du lecteur Critot a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme Bray Eawy