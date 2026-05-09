Le défi du lecteur Critot
Le défi du lecteur Critot samedi 27 juin 2026.
Critot
Le défi du lecteur
70 Rue du Bois d’Yclon Critot Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
50 références littéraires à trouver ! Bonne chance !
Fête du parc Bernard Pruvost. .
70 Rue du Bois d’Yclon Critot 76680 Seine-Maritime Normandie +33 9 65 22 76 88 lireauvert@gmail.com
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English : Le défi du lecteur
L’événement Le défi du lecteur Critot a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme Bray Eawy