Critot

Le défi du lecteur

70 Rue du Bois d’Yclon Critot Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

50 références littéraires à trouver ! Bonne chance !

Fête du parc Bernard Pruvost. .

70 Rue du Bois d’Yclon Critot 76680 Seine-Maritime Normandie +33 9 65 22 76 88 lireauvert@gmail.com

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English : Le défi du lecteur

L’événement Le défi du lecteur Critot a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme Bray Eawy