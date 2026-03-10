Le Défi du Parc – Courses tous niveaux Château de La Gaudinière Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-14 09:30 – 12:30

Gratuit : non Solo : 18 € Duo (par équipe) : 26 € Trio (par équipe) : 33 € Courses Enfants : 2 €

Le Défi du Parc transforme le Parc de la Gaudinière à Nantes en terrain de jeu pour coureurs de tous niveaux. Solo, duo ou trio, chaque équipe a sa mission : enchaîner autant de boucles que possible et relever les défis disséminés sur le parcours. Ce que tu vas trouver sur place : – Trois formats à ton rythme : 3h de solo, duo ou trio à enchaîner sur la même boucle de 2,3 km avec 65 m de D – Des duos et trios spécialement conçus pour les entreprises, histoire de challenger les collègues autrement qu’en réunion – Deux courses enfants pour initier les plus jeunes au plaisir de courir et de se dépasser. Tout ce dont tu as besoin pour profiter du village : ravitaillements, dossard, toilettes, buvette et restauration, parking et épingles à nourrice ; Échauffement collectif pour se mettre en jambes avant le départ et repas d’après-course pour récupérer comme il se doit. Le parcours ? Une boucle de 2,3 km avec 65 m de D à répéter pendant 3 heures. Chaque tour te rapproche du défi de la montée la plus rapide et des autres surprises que l’organisation a semées pour te pousser à te surpasser. Courir en solo, alterner avec ton binôme ou ton trio, c’est un vrai jeu de stratégie : gérer l’effort, enchaîner les tours et garder le rythme jusqu’au bout. Et tout ça dans un cadre naturel qui rend l’effort plus agréable, même quand les jambes chauffent. 3 (très) bonnes raisons de participer 1/ Te mesurer à toi-même et à tes coéquipiers sur un format fun mais exigeant ; 2/ Profiter d’un parc magnifique au cœur de Nantes pour courir, grimper et respirer à fond ; 3/ Terminer la course avec le sentiment d’avoir relevé un défi complet, entre endurance, stratégie et convivialité, et savourer un repas bien mérité après l’effort.

Château de La Gaudinière Breil – Barberie Nantes 44300

https://www.ledefiduparc.com



