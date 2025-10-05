Le défi escalier Saint-Valery-en-Caux

Le défi escalier Saint-Valery-en-Caux dimanche 5 octobre 2025.

Début : 2025-10-05 10:00:00

fin : 2025-10-05 16:00:00

2025-10-05

L’EQUIPE TELETHON COTE D’ALBATRE a décidé de relancer le défi escalier qui n’avait pas pu se faire en 2024 !

Nous avons fixé cet évènement au profit du Téléthon le dimanche 05 octobre de 10h00 à 16h00 avec un point de Départ devant le Casino de St Valery en Caux.

Le DEFI ESCALIER c’est de monter le plus de marches possibles par le plus de participants possible pour atteindre toutes confondues les altitudes des plus grands sommets du MONDE !!!

Il y aura plusieurs récompenses pour les groupes participants, pour les entreprises, ….. qui seront représentées en nombre par leurs adhérents, par leurs salariés, …..

Tarif 2€ par personne et par montée. .

Falaise d’Amont Casino Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 6 33 86 71 44

