Le défi mondial de nettoyage de la planète à Beauregard Maison du parc, 2 avenue André Marleau Rennes Mercredi 17 septembre, 14h00 Ille-et-Vilaine

Le temps d’une journée, les citoyens du monde entier sont invités à ramasser les déchets sauvages autour de chez eux.

Dans le cadre du défi mondial de nettoyage de la planète, un dispositif sera installé dans le parc de Beauregard le mercredi 17 septembre de 14h à 17h;

Un stand situé à proximité de la maison du parc, 2 avenue André Malreaux, sera animé par l’association vivre à Beauregard et des agents de la collectivité. Vous trouverez du matériel de ramassage et quelques conseils avant de partir à la chasse aux déchets.

Par ailleurs une animation « musique & danse » vous accompagnera pour rendre le moment encore plus agréable.

le gouter est offert, venez nombreux !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-17T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-17T17:00:00.000+02:00

Maison du parc, 2 avenue André Marleau 2 avenue André Malraux 35000 rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine