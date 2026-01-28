Le défi Pralooms Uvernet-Fours
Le défi Pralooms Uvernet-Fours samedi 21 mars 2026.
Le défi Pralooms
Téléski de courtil Uvernet-Fours Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 09:30:00
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Viens faire équipe avec Les Champions du Monde de Télémark et tente de remporter les 10 défis du Pralooms.
Téléski de courtil Uvernet-Fours 04400 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 84 10 04 tlmkpraloup24@gmail.com
English :
Team up with Les Champions du Monde de Télémark and try to win the 10 Pralooms challenges.
L’événement Le défi Pralooms Uvernet-Fours a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de tourisme de Pra Loup