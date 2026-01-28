Le défi Pralooms Uvernet-Fours

Le défi Pralooms

Téléski de courtil Uvernet-Fours Alpes-de-Haute-Provence

Début : 2026-03-21 09:30:00

fin : 2026-03-21

2026-03-21

Viens faire équipe avec Les Champions du Monde de Télémark et tente de remporter les 10 défis du Pralooms.

Téléski de courtil Uvernet-Fours 04400 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 84 10 04 tlmkpraloup24@gmail.com

English :

Team up with Les Champions du Monde de Télémark and try to win the 10 Pralooms challenges.

