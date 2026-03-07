« Le défi réactionnaire », Conférence du Professeur Jean-Yves Pranchère Faculté de droit et de science politique Rennes Lundi 30 mars, 16h30 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Actualités de la théorie politique (Master 2 « Théorie politique : justice et démocratie »)

Actualités de la théorie politique (Master 2 « Théorie politique : justice et démocratie »)

** »Le défi réactionnaire » Conférence du Professeur Jean-Yves Pranchère (ULB) Université libre de Bruxelles**

30 mars 2026

16h30 – 18h30

Amphi 4 – Faculté de droit et de science politique, 9 rue Jean Macé, Rennes

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-30T16:30:00.000+02:00

Fin : 2026-03-30T18:30:00.000+02:00

1



Faculté de droit et de science politique 9 rue Jean Macé, Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

