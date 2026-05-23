Le défilé du Portalet et le verrou glaciaire Sortie CPIE Urdos
Le défilé du Portalet et le verrou glaciaire Sortie CPIE Urdos dimanche 28 juin 2026.
Urdos
Le défilé du Portalet et le verrou glaciaire Sortie CPIE
Urdos Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 10:00:00
fin : 2026-06-28 16:30:00
Date(s) :
2026-06-28
Une centrale hydroélectrique et ses conduits forcées; un Fort accroché à une falaise en calcaire massif contenant des fossiles de coraux vieux d’environ 300 millions d’années; une voie ferrée ses tunnels et ses viaducs; une passerelle suspendue au dessus du Gave… autant d’infrastructures installées en montagne dans un défilé particulièrement étroit lié à un verrou glaciaire !
A partir de 8 ans Marcheur intermédiaire. .
Urdos 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 36 28 98 cpiebearn@gmail.com
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English : Le défilé du Portalet et le verrou glaciaire Sortie CPIE
L’événement Le défilé du Portalet et le verrou glaciaire Sortie CPIE Urdos a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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