Urdos

Le défilé du Portalet et le verrou glaciaire Sortie CPIE

Urdos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 10:00:00

fin : 2026-06-28 16:30:00

Date(s) :

2026-06-28

Une centrale hydroélectrique et ses conduits forcées; un Fort accroché à une falaise en calcaire massif contenant des fossiles de coraux vieux d’environ 300 millions d’années; une voie ferrée ses tunnels et ses viaducs; une passerelle suspendue au dessus du Gave… autant d’infrastructures installées en montagne dans un défilé particulièrement étroit lié à un verrou glaciaire !

A partir de 8 ans Marcheur intermédiaire. .

Urdos 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 36 28 98 cpiebearn@gmail.com

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English : Le défilé du Portalet et le verrou glaciaire Sortie CPIE

L’événement Le défilé du Portalet et le verrou glaciaire Sortie CPIE Urdos a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme du Haut-Béarn