Le défilé Kaysersberg Vignoble

Le défilé Kaysersberg Vignoble vendredi 12 septembre 2025.

Le défilé

16 Rue du 18 décembre Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-09-12 18:30:00

fin : 2025-09-12 23:00:00

Date(s) :

2025-09-12

Défilé organisé par les commerçants de Kaysersberg, avec un petit marché en clôturer. Buvettes et restauration sur place. Animation musicale tout au long de la soirée.

Kom’in KB, association des commerçants organise son 2ème défilé de mode « Le défilé de KB ».

Dès 18h30, Mylène et Joffrey maquilleront et coifferont les mannequins.

A partir de 20h plusieurs mannequins présenteront des vêtements, accessoires, bijoux et fleurs provenant de différents commerces de Kaysersberg.

Il sera possible d’acheter, sur place, les produits présentés lors d’un petit marché organisé par les commerçants.

Une petite restauration (food truck) et boissons (brasserie/vignerons) sont également disponibles pour agrémenter cette soirée dansante. 0 .

16 Rue du 18 décembre Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 6 33 54 40 66 kominkb68@gmail.com

English :

Parade organized by Kaysersberg merchants, with a small market at the end. Refreshments and food on site. Musical entertainment throughout the evening.

German :

Von den Geschäftsleuten aus Kaysersberg organisierter Umzug mit einem kleinen Markt zum Abschluss. Getränke und Speisen vor Ort. Musikalische Unterhaltung den ganzen Abend über.

Italiano :

Sfilata organizzata dai commercianti di Kaysersberg, con un piccolo mercato finale. Rinfreschi e cibo in loco. Intrattenimento musicale per tutta la serata.

Espanol :

Desfile organizado por los comerciantes de Kaysersberg, con un pequeño mercado al final. Refrescos y comida in situ. Animación musical durante toda la velada.

