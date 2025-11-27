LE DEGRÉ AU-DESSUS DE ZÉRO rue du Port Le Mans

LE DEGRÉ AU-DESSUS DE ZÉRO

Le Collectif Tout SEXplique 72 !, en partenariat avec la Ville du Mans et en collaboration avec les membres du Collectif Tout SEXplique 72 ! sont heureux de vous proposer à l’occasion du 25 novembre Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes une représentation de la pièce de théâtre

LE DEGRÉ AU-DESSUS DE ZÉRO

Écrite et inyterprétée par Fanny Cabon

Mise en scène par Xavier Simonin

Création des lumières par Ludovic Heime

JEUDI 27 NOVEMBRE 2025 à 20H30

Salle des concerts, 58 rue du port 72000 LE MANS .

