LE DEGRÉ AU-DESSUS DE ZÉRO rue du Port Le Mans

Le Collectif Tout SEXplique 72 !, en partenariat avec la Ville du Mans et en collaboration avec les membres du Collectif Tout SEXplique 72 ! sont heureux de vous proposer à l’occasion du 25 novembre Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes une représentation de la pièce de théâtre

Écrite et inyterprétée par Fanny Cabon
Mise en scène par Xavier Simonin
Création des lumières par Ludovic Heime

JEUDI 27 NOVEMBRE 2025 à 20H30
Salle des concerts, 58 rue du port 72000 LE MANS   .

