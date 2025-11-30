LE DÉJEUNER DE LA TOUR DOMAINE DE LA TOUR Montpellier

LE DÉJEUNER DE LA TOUR DOMAINE DE LA TOUR

5 Rue du Pas du Loup Montpellier Hérault

Tarif : 39 – 39 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Ce mois-ci, le chef Lionel Wrazen vous propose l’occasion de vous retrouver autour d’une belle table, avec des mets de saison.

Une cuisine qui fédère & convie les nostalgiques des plats du dimanche en famille. Des plats et des marqueurs forts soulignant aussi les préoccupations écologiques d’aujourd’hui.

Ce mois-ci, le chef Lionel Wrazen vous propose l’occasion de vous retrouver autour d’une belle table, avec des mets de saison.

Une cuisine qui fédère & convie les nostalgiques des plats du dimanche en famille. Des plats et des marqueurs forts soulignant aussi les préoccupations écologiques d’aujourd’hui.

Une cuisine qui se veut aussi bien pour celles & ceux qui se ravissent d’une pièce de viande, d’un poisson, que pour celles et ceux qui préfèrent le végétal. Une façon aussi de rendre hommage aux légumes, à la saisonnalité et à la richesse du territoire français, avec quelques touches créatives propre à chaque chef.

Le dimanche, pour se retrouver, seul ou non, dans l’esprit de découvrir un lieu inédit et passer un moment convivial. C’est un nouveau rendez-vous du dimanche.

Réservation obligatoire, nombre de convives limité, parking privé sur place.

Début du service à 12h .

5 Rue du Pas du Loup Montpellier 34070 Hérault Occitanie contact@domaine-de-la-tour-montpellier.fr

English :

This month, chef Lionel Wrazen offers you the opportunity to gather around a fine table, with seasonal dishes.

A cuisine that unites & invites those nostalgic for Sunday family meals. Dishes and markers that underline today?s ecological concerns.

German :

In diesem Monat bietet Ihnen der Küchenchef Lionel Wrazen die Gelegenheit, sich an einem schönen Tisch mit saisonalen Gerichten zu treffen.

Eine Küche, die Menschen zusammenbringt & Nostalgiker zu sonntäglichen Familiengerichten einlädt. Die Gerichte und starken Marker unterstreichen auch die ökologischen Bedenken von heute.

Italiano :

Questo mese, lo chef Lionel Wrazen vi offre la possibilità di sedervi a tavola per un pasto raffinato, con piatti di stagione.

Una cucina che unisce le persone e invita i nostalgici dei pasti domenicali in famiglia. Piatti con forti segni distintivi che evidenziano anche le odierne preoccupazioni ecologiche.

Espanol :

Este mes, el chef Lionel Wrazen le ofrece la oportunidad de sentarse a la mesa con platos de temporada.

Una cocina que reúne a la gente e invita a los nostálgicos de las comidas familiares de los domingos. Platos con marcadores fuertes que también ponen de relieve las preocupaciones ecológicas de hoy en día.

L’événement LE DÉJEUNER DE LA TOUR DOMAINE DE LA TOUR Montpellier a été mis à jour le 2025-11-21 par 34 OT MONTPELLIER