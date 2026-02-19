LE DÉJEUNER DE LA TOUR DOMAINE DE LA TOUR Montpellier

LE DÉJEUNER DE LA TOUR DOMAINE DE LA TOUR

5 Rue du Pas du Loup Montpellier Hérault

Tarif : 49 – 49 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Le chef Lionel Wrazen, membre des Toques Blanches, propose l’occasion de se retrouver en famille, entre amis, autour d’une belle table, réconfortante & délicate le 1er mars à 12h.

Réservation obligatoire sur la page du site internet, place limitées.

Parking privé, accessible vélo, direct tram ligne 5 arrêt Estanove. .

5 Rue du Pas du Loup Montpellier 34070 Hérault Occitanie contact@domaine-de-la-tour-montpellier.fr

English :

Chef Lionel Wrazen, a member of Les Toques Blanches, is offering the opportunity to gather with family and friends around a beautiful, comforting & delicate table on March 1 at 12pm.

