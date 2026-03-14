Le déjeuner de l’emploi Dieulefit
Le déjeuner de l’emploi Dieulefit mardi 7 avril 2026.
Le déjeuner de l’emploi
La Halle Dieulefit Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07 08:30:00
fin : 2026-04-07
Date(s) :
2026-04-07
Rencontre entre les employeurs locaux partenaires de l’emploi et candidats
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La Halle Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 96 80 contact@mairie-dieulefit.fr
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English :
Meeting between local employment partners and candidates
L’événement Le déjeuner de l’emploi Dieulefit a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux