Le déjeuner de l’emploi Dieulefit

Le déjeuner de l’emploi Dieulefit mardi 7 avril 2026.

Le déjeuner de l’emploi

La Halle Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07 08:30:00
fin : 2026-04-07

Date(s) :
2026-04-07

Rencontre entre les employeurs locaux partenaires de l’emploi et candidats
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La Halle Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 96 80  contact@mairie-dieulefit.fr

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English :

Meeting between local employment partners and candidates

L’événement Le déjeuner de l’emploi Dieulefit a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

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