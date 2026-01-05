Le déjeuner des Cheffes Le Cadran, Maison de Quartier de Beauregard Rennes
Le déjeuner des Cheffes Le Cadran, Maison de Quartier de Beauregard Rennes mercredi 14 janvier 2026.
Le déjeuner des Cheffes Le Cadran, Maison de Quartier de Beauregard Rennes Mercredi 14 janvier, 12h30 Ille-et-Vilaine
Un rendez-vous culinaire, une occasion de valoriser l’expérimentation du pôle culinaire lancée par l’association ESS CARGO et CIE
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-01-14T12:30:00.000+01:00
Fin : 2026-01-14T14:00:00.000+01:00
1
Le Cadran, Maison de Quartier de Beauregard 11 avenue André Mussat Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine