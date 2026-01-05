Le déjeuner des Cheffes Le Cadran, Maison de Quartier de Beauregard Rennes Mercredi 14 janvier, 12h30 Ille-et-Vilaine

Un rendez-vous culinaire, une occasion de valoriser l’expérimentation du pôle culinaire lancée par l’association ESS CARGO et CIE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-14T12:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-14T14:00:00.000+01:00

Le Cadran, Maison de Quartier de Beauregard 11 avenue André Mussat Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



