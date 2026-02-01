LE DEJEUNER DES PETITES MECANIQUES LA HALLE DE LA MACHINE Toulouse

LE DEJEUNER DES PETITES MECANIQUES

LA HALLE DE LA MACHINE 3 Avenue de l’Aérodrome de Montaudran Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 65 – 65 – EUR

65

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 12:00:00

fin : 2026-05-03 15:00:00

Date(s) :

2026-02-07

Le Minotaure Café dresse une table et propose des déjeuners des petites mécaniques les Une expérience culinaire servie avec des machines par les Véritables Machinistes !

Pour ceux qui auraient gouté ou salivé à l’idée de participer au Diner des Petites Mécaniques, le Minotaure Café sort la jolie vaisselle et pare des tables du restaurant du set mécanique pour les becs-fins curieux (et joueurs).

Le pain prend son envol. Les verres se remplissent comme par magie. Les assiettes arrivent majestueusement sur une roue. Les mets sont poivrés sens dessus-dessous. Et cerise sur le gâteau, voilà que le dessert tombe du ciel, tout en poésie et en musique.

Le menu de saison est concocté avec amour par le Chef du Minotaure Café. Mise en bouche, entrée, plat, fromage, dessert, café et verre de vin voilà de quoi faire chavirer vos papilles !

Dans une ambiance aussi élégante qu’espiègle, vivez l’expérience renversante du Déjeuner des Petites Mécaniques, entourés de machines ingénieuses et décalées. Exquis !

Le Déjeuner des Petites Mécaniques étant bien souvent victime de son succès, pensez à

réserver en avance !

Bon à savoir

– Régime spécifique à mentionner lors de la réservation

– À partir de 12 ans

– Pas de réservation par téléphone. Réservation uniquement en ligne

– Le menu du moment est à consulter sur le site de la Halle la Machine 65 .

LA HALLE DE LA MACHINE 3 Avenue de l’Aérodrome de Montaudran Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie

English :

The Minotaure Café sets up a table and proposes lunches of the small mechanics A culinary experience served with machines by the Véritables Machinistes!

