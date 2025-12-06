Le déjeuner du 15 Août (Il pranzo di ferragosto) Espace Noriac Limoges

Le déjeuner du 15 Août (Il pranzo di ferragosto)

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-03

fin : 2026-03-03

Date(s) :

2026-03-03

Un film de Gianni di Gregorio (2008), avec Gianni Di Gregorio, Valeria De Franciscis, Marina Cacciotti

Gianni, 50 ans et des poussières, vit avec sa maman dans un grand appartement au coeur de Rome, où il s’occupe de tout cuisine, ménage et courses. Acculés par les dettes, l’ensemble de la copropriété menace de les expulser car ils n’ont pas payé leurs charges depuis plusieurs années. Le syndic d’immeuble, Alfonso, propose alors à Gianni un marché insolite garder sa mère pendant le week-end du 15 août, contre l’effacement de cette dette. Le jour dit, Gianni voit arriver non seulement la mère d’Alfonso, mais aussi sa tante… .

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 32 04 48 contact@dante-limoges.fr

