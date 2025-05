Le déjeuner du colibri – Médiathèque Floresca Guépin Nantes, 23 mai 2025 02:43, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-18 – 17:00

Gratuit : oui Sur inscription Jeune Public – Age minimum : 5 et Age maximum : 99

Atelier pop-up animé par Olivia Cosneau dans le cadre de Partir en livreÀ partir de l’album Drôles de rencontres dans les airs d’Olivia Cosneau, les enfants sont invités à dessiner leur colibri en train de goûter au nectar des plus belles fleurs.À partir de 5 ans – Sur inscriptionÀ retrouver à la Maison de quartier Accoord de La BottièreRenseignements à la médiathèque Floresca Guépin

Médiathèque Floresca Guépin Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 93 41 60 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-est-floresca-guepin/ bm-est@mairie-nantes.fr