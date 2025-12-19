LE DEJEUNER PRESQUE ROMANTIQUE DES PETITES MECANIQUES LA HALLE DE LA MACHINE Toulouse

LE DEJEUNER PRESQUE ROMANTIQUE DES PETITES MECANIQUES

LA HALLE DE LA MACHINE 3 Avenue de l’Aérodrome de Montaudran Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 75 – 75 – EUR

75

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 12:00:00

fin : 2026-02-15 15:00:00

Date(s) :

2026-02-14

A l’occasion de la Saint-Valentin, le Déjeuner des Petites Mécaniques saura vous charmer.

Passez votre amour à la Machine. Sur la table, une farandole de mets gourmands et de saison défile à l’aide de facétieuses machines mise en bouche, entrée, plat, fromage, dessert, café et verre de vin. D’enchantement gustatif en surprises mécaniques, le Déjeuner presque romantique des Petites Mécaniques (r)allume la flamme.

Vos yeux pétillent, vos papilles s’emballent, votre cœur chavire. assurément c’est le coup de

foudre (paletto-flamme à l’appui) ! Une chose est sûre, en ce week-end de Saint-Valentin Love is in the air !

Bon à savoir

– Les régimes alimentaires doivent être communiqués au plus tard 48h avant votre déplacement à contact@halledelamachine.fr

– Réservation obligatoire en ligne. 75 .

LA HALLE DE LA MACHINE 3 Avenue de l’Aérodrome de Montaudran Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie

English :

For Valentine’s Day, the Déjeuner des Petites Mécaniques is sure to charm you.

