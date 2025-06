Le Déjeuner sur l’Herbe Rue Édouard Cremieux Marseille 3e Arrondissement 28 juin 2025 10:00

Le Déjeuner sur l’Herbe Samedi 28 juin 2025 de 10h à 18h. Rue Édouard Cremieux Parc Bougainville (au sein du jardin partagé) Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Une journée conviviale et éducative dédiée à l’alimentation durable et à la nature en ville . Cet événement se tiendra le samedi 28 juin 2025 de 10h à 18h au Parc Bougainville ateliers créatifs et pédagogiques, grand repas offert, musique d’ambiance

Au programme de cette journée :

– Ateliers ludiques jardinage pédagogique, culture de champignons, compostage, découvertes des oiseaux et bien plus encore.

– Atelier de cuisine collective pour préparer un grand repas partagé qui sera servi en milieu de journée.

– Atelier artistique cerf-volant écologique !

– Musique d’ambiance par begue fall

Le Parc Bougainville, offre un cadre idéal pour célébrer la nature en ville et découvrir des pratiques écologiques, durables et locales. Une occasion unique d’apprendre, de partager et de passer un moment agréable en famille ou entre amis, tout en contribuant à la préservation de l’environnement et de la qualité de l’air.

Evenement porté par l’association Pépins Production en partenariat avec Le Bouillon de Noailles, La Cuisine du 101, LPO, Terrains Vagues, Acelem, Le Relais Nature Bougainville, Jardin Partagé de Bougainville, Recyclerie Sportive, Mycotopia, atelier bourrasque



L’entrée se fait par le 50 Boulevard de Briançon ! .

Rue Édouard Cremieux Parc Bougainville (au sein du jardin partagé)

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 80 51 50 41 marseille@pepinsproduction.fr

English :

A convivial and educational day dedicated to sustainable food and nature in the city. The event will take place on Saturday, June 28, 2025 from 10am to 6pm in Parc Bougainville, and will feature creative and educational workshops, a free meal and live music

German :

Ein geselliger und erzieherischer Tag, der der nachhaltigen Ernährung und der Natur in der Stadt gewidmet ist . Diese Veranstaltung findet am Samstag, den 28. Juni 2025 von 10 bis 18 Uhr im Parc Bougainville statt: kreative und pädagogische Workshops, ein großes kostenloses Essen, Hintergrundmusik

Italiano :

Una giornata conviviale ed educativa dedicata al cibo sostenibile e alla natura in città. L’evento si svolgerà sabato 28 giugno 2025 dalle 10 alle 18 presso il Parc Bougainville e comprenderà laboratori creativi ed educativi, un grande pasto e musica dal vivo

Espanol :

Una jornada de convivencia y formación dedicada a la alimentación y la naturaleza sostenibles en la ciudad. El acto tendrá lugar el sábado 28 de junio de 2025 de 10.00 a 18.00 horas en el Parc Bougainville, e incluirá talleres creativos y educativos, una gran comida y música en directo

