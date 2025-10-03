LE DELIRIUM DU PAPILLON – CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL Vitre

LE DELIRIUM DU PAPILLON Début : 2025-10-03 à 20:30. Tarif : – euros.

CENTRE CULTUREL J.DUHAMEL PRÉSENTE : LE DELIRIUM DU PAPILLONIl existe une chambre où tout est blanc. À l’intérieur de cette chambre, il y a Typhus et sa tête en désordre. Une tête pleine de fantômes, comme un rempart à sa solitude. Au gré de ses humeurs, son univers inhospitalier se transforme en un vaste terrain de jeu où tout devient prétexte à rire. Aujourd’hui est un jour particulier : il va bientôt sortir. Il le sait. Il est encore de l’autre côté mais vous n’êtes pas si loin. Il vous voit, il vous sent, il vous touche. Une immersion burlesque et grinçante dans les arcanes de la folie. Une ode à ceux qui voient le monde différemment.La presse en parle« Sensible à la profonde humanité de ces marginaux, à leur souffrance, mais encore à leur sincère besoin d’amour, Typhus Bronx nous émeut. L’innocence féroce de son personnage nous attendrit. Elle nous fait rire, également, jusqu’à l’hilarité. […] Ce clown caustique fait donc davantage que nous brusquer. Il nous bouscule », Les 3 coupsÉcriture et jeu Emmanuel Gil • Mise en scène et composition musicale Marek Kastelnik

CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL 2 RUE DE STRASBOURG 35500 Vitre 35