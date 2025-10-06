Le Délirium du papillon Rue du Commandant Pardaillan Mont-de-Marsan
Le Délirium du papillon
Rue du Commandant Pardaillan Le Péglé Théâtres de Gascogne Mont-de-Marsan Landes
C’est le grand jour pour Typhus Bronx. Depuis longtemps, il est enfermé dans une chambre blanche. Mais aujourd’hui, il s’apprête enfin à sortir. Et tout le monde est convié à la fête…
Ici, tout est prétexte à rire. Même le pire. Emmanuel Gil a su trouver un habile chemin pour parler de la folie comme d’une composante de notre humanité, avec le regard décalé et subversif du clown. Grâce à lui, on regarde le monde par la marge. Une ode à ceux qui voient le monde différemment.
DISTRIBUTION
Avec et conception & mise en scène Emmanuel Gil
Marek Kastelnik, mise en scène & musique, Ludovic Pédoussaud, régie technique, Amélie Godet, production
Une production Art en Production, Coproduction Le Champ de Foire Saint André de Cubzac .
Rue du Commandant Pardaillan Le Péglé Théâtres de Gascogne Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 50 03 72 10 billetterie@theatredegascogne.fr
