Le démon de midi Comédie d’Aix Aix-en-Provence

Le démon de midi Comédie d’Aix Aix-en-Provence mercredi 9 juillet 2025.

Le démon de midi

Mercredi 9 juillet 2025 de 20h30 à 22h.

Mercredi 16 juillet 2025 de 20h30 à 22h.

Mercredi 23 juillet 2025 de 20h30 à 22h. Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 16 – 16 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-09 20:30:00

fin : 2025-07-09 22:00:00

Date(s) :

2025-07-09 2025-07-16 2025-07-23

Un gentil couple à la quarantaine, un petit garçon, un appartement, une maison de campagne, tout allait bien jusqu’à l’arrivée de la sale bête.

Notre héroïne découvre que son mari la trompe avec sa secrétaire, quelle originalité !

Elle se pose des questions sur son attitude, découvre que toit le monde savait sauf elle, écrite les conseils vaseux de ses copines, tente de renouer avec d’anciens amants. Bref, elle gère, elle survit.

Une séparation, on s’en sort quand on commence à en rire ! .

Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

A nice couple in their forties, a little boy, an apartment, a country house, everything was going well until the arrival of the dirty beast.

German :

Ein nettes Paar in den Vierzigern, ein kleiner Junge, eine Wohnung, ein Haus auf dem Land, alles war in Ordnung, bis das schmutzige Biest auftauchte.

Italiano :

Una bella coppia di quarantenni, un bambino, un appartamento, una casa di campagna, tutto andava bene fino all’arrivo della bestiaccia.

Espanol :

Una bonita pareja de unos cuarenta años, un niño pequeño, un piso, una casa de campo, todo iba bien hasta la llegada de la sucia bestia.

L’événement Le démon de midi Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-06-27 par Office de Tourisme d’Aix en Provence