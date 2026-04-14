Le Département du Var fête le vélo, Circuit du Var, Le Luc
Le Département du Var fête le vélo, Circuit du Var, Le Luc samedi 16 mai 2026.
Le Département du Var fête le vélo Samedi 16 mai, 13h30 Circuit du Var Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-16T13:30:00+02:00 – 2026-05-16T19:00:00+02:00
Fin : 2026-05-16T13:30:00+02:00 – 2026-05-16T19:00:00+02:00
Le Département du Var fête le vélo
Pour la troisième année consécutive, le Département du Var vous donne rendez-vous sur la piste mythique du Circuit du Luc. Prêts à faire chauffer les pneus ? Que vous soyez cycliste chevronné ou pédaleur en herbe, venez vivre une expérience unique en famille ou entre amis.
Au programme :
Dès 14h : Une multitude d’animations gratuites pour tous. Testez des vélos rigolos, amusez-vous sur le manège écologique, initiez-vous au VTT Trial, à la course d’orientation ou au handibike. Les plus petits profiteront d’une piste de draisienne dédiée.
18h30 : Un grand spectacle de clôture pour terminer les festivités.
Côté piste :
L’accès à la piste est ouvert à tous les cyclistes (enfants dès 3 ans sachant pédaler, accompagnés d’un adulte). N’oubliez pas votre casque, il est obligatoire sur la piste.
Inscriptions : Sur place dès 13h30 : pensez à vous munir d’une attestation de responsabilité civile.
Équipement : Nous vous conseillons de venir avec votre propre vélo et casque. Des prêts de matériel sont toutefois possibles sur place (sous réserve de disponibilité).
Infos pratiques :
Adresse : Circuit du Var – Route des Mayons 83340 LE LUC (GPS 43.347402442484245, 6.332546970540867)
Parking à proximité – Présence d’un food truck sucré
Plus d’informations : https://var.fr/mai-a-velo
Contact : gro-planvelovar@var.fr
Circuit du Var – route des Mayons, 83340 Le Luc Le Luc 83340 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « gro-planvelovar@var.fr »}] [{« link »: « https://var.fr/mai-a-velo »}, {« link »: « mailto:gro-planvelovar@var.fr »}]
Retrouvez pleins d’animations vélo au circuit du Var
Direction Médias et Événementiel du Conseil départemental du Var – Mise en page : service création graphique – Photo : Damen Debbih Samchedim – Impression : service imprimerie