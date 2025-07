Le Dépôt fête ses 1 an ! Saint-Didier-en-Velay

Le Dépôt fête ses 1 an ! Saint-Didier-en-Velay vendredi 1 août 2025.

Le Dépôt fête ses 1 an !

Bar Le Dépôt Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-08-01

fin : 2025-08-01

Date(s) :

2025-08-01

Concert anniversaire ! Le Dépôt fête ses 1 an !

Venez profiter du concert live des Kikidékonafon en roue libre et 100% festif !

Musique, fête et rires pour souffler la première bougie du Dépôt.

.

Bar Le Dépôt Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 02 43

English :

Anniversary concert! Le Dépôt celebrates its 1st anniversary!

Come and enjoy a freewheeling, 100% festive live concert by Kikidékonafon!

Music, party and laughter to blow out Le Dépôt’s first birthday candle.

German :

Konzert zum Jubiläum! Das Depot feiert sein 1-jähriges Bestehen!

Genießen Sie das Live-Konzert der Kikidékonafon im Freilauf und 100% festlich!

Musik, Party und Lachen, um die erste Kerze des Depots auszupusten.

Italiano :

Concerto per l’anniversario! Le Dépôt festeggia il suo 1° anniversario!

Venite a godervi un concerto live a ruota libera e 100% festivo dei Kikidékonafon!

Musica, festa e risate per spegnere la candelina del primo compleanno di Le Dépôt.

Espanol :

Concierto de aniversario ¡Le Dépôt celebra su 1er aniversario!

¡Venga a disfrutar de un concierto en directo, desenfadado y 100% festivo a cargo de Kikidékonafon!

Música, fiesta y risas para soplar la vela del primer cumpleaños de Le Dépôt.

L’événement Le Dépôt fête ses 1 an ! Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2025-07-22 par Office de Tourisme Loire Semène