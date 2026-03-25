LE DERBY – US Ivry – Créteil Palais des Sports Robert Oubron Créteil
LE DERBY – US Ivry – Créteil Palais des Sports Robert Oubron Créteil vendredi 3 avril 2026.
Le 3 avril prochain à 20h30, rendez-vous au Palais des Sports Robert-Oubron de Créteil pour assister au match de Proligue opposant l’US Ivry Handball et l’US Créteil.
C’est le rendez-vous immanquable du handball francilien, c’est LA RENCONTE entre l’US Ivry et l’US Créteil.
Le vendredi 03 avril 2026
de 20h30 à 22h30
payant Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-03T23:30:00+02:00
fin : 2026-04-04T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-03T20:30:00+02:00_2026-04-03T22:30:00+02:00
Palais des Sports Robert Oubron Palais des Sports Robert Oubron 94000 Créteil
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