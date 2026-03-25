LE DERBY – US Ivry – Créteil Palais des Sports Robert Oubron Créteil

Le 3 avril prochain à 20h30, rendez-vous au Palais des Sports Robert-Oubron de Créteil pour assister au match de Proligue opposant l’US Ivry Handball et l’US Créteil.

C’est le rendez-vous immanquable du handball francilien, c’est LA RENCONTE entre l’US Ivry et l’US Créteil.

Le vendredi 03 avril 2026

de 20h30 à 22h30

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-03T23:30:00+02:00

fin : 2026-04-04T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-03T20:30:00+02:00_2026-04-03T22:30:00+02:00

Palais des Sports Robert Oubron Palais des Sports Robert Oubron 94000 Créteil

https://www.hand-ivry.org/la-billetterie/ +33145150796 vincent.brochart@hand-ivry.org https://www.facebook.com/USIvryHandball https://www.facebook.com/USIvryHandball



Afficher la carte du lieu Palais des Sports Robert Oubron et trouvez le meilleur itinéraire

