LE DERNIER CÈDRE DU LIBAN – THEATRE DE L’OEUVRE Paris

LE DERNIER CÈDRE DU LIBAN Début : 2025-12-31 à 19:00. Tarif : – euros.

LE DERNIER CÈDRE DU LIBANDe Aïda AsgharzadehAvec Magali Genoud, Maëlis Adalle, Azeddine BenamaraEva, très intelligente mais surtout très en colère, est une jeune pensionnaire du Centre d’Éducation Fermé pour mineurs de Mont de Marsan. Abandonnée à la naissance, elle ne connait rien de ses parents.Pourtant, ce jour-là, convoquée chez le notaire, elle reçoit son héritage : des dizaines de micro cassettes et un dictaphone – la voix de sa mère sur des heures et des heures d’enregistrement. La guerre du Liban, le discours d’Arafat à l’ONU, la chute du mur de Berlin… Anna Duval était reporter guerre. Eva plonge alors dans toute une décennie de journalisme pour découvrir sa Grande Histoire à elle. Tahar – Horsh Arz el-Rab. « la forêt des Cèdres de Dieu ». C’est un lieu un peu sacré pour nous. Au cœur de cette forêt, au milieu des autres cèdres centenaires, il y a un arbre noirci par le feu. C’est le seul. On dit qu’il a été foudroyé, comme ça, d’un seul coup. Un des plus vieux de la forêt. Il avait plus de 3000 ans, il parait. Quelques jours avant que tu arrives, je suis allé marcher à Bcharré. Jusqu’à cet arbre. J’ai gravi la montagne jusqu’à atteindre ce bois d’ébène. Et là, devant mes pieds, au creux de son tronc, j’y ai trouvé son fruit, intact. ». Une pièce de Aïda ASGHARZADEHAvec Magali GENOUD, Maëlis ADALLE, Azeddine BENAMARAMise en scène Nikola CARTONLumière et Scénographie Vincent LEFÈVRE, Création Sonore Chadi CHOUMANLA PRESSE : « Une quête épique menée tambour battant » – ELLE« Un trio incandescent » – LE PARISIEN« Fabuleuse pièce » – LE FIGARO« Une pépite théâtrale » – MAXI MAGAZINEDurée du spectacle : 1h20

THEATRE DE L’OEUVRE 55 Rue de Clichy 75009 Paris 75