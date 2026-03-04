LE DERNIER COMPROMIS, Cinéma Espace Renoir, Roanne

LE DERNIER COMPROMIS Vendredi 13 mars, 20h30 Cinéma Espace Renoir Loire

Tarifs habituels

Échange avec la CFDT de Roanne à l’issue de la séance

Cinéma Espace Renoir 12bis rue Jean Puy Roanne 42300 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

