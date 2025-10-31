Le dernier jour d’un condamné Théâtre du Rempart Semur-en-Auxois

Le dernier jour d’un condamné Théâtre du Rempart Semur-en-Auxois vendredi 31 octobre 2025.

Le dernier jour d’un condamné

Théâtre du Rempart 11, rue du Rempart Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 20:00:00

fin : 2025-10-31 21:30:00

Date(s) :

2025-10-31

Théâtre Amnesty International de Semur

À 26 ans, Victor Hugo écrit Le Dernier Jour d’un condamné, réquisitoire implacable contre la peine de mort.

On ignore le crime comme l’identité du condamné seule compte l’horreur d’un homme attendant l’exécution.

Cette adaptation théâtrale, d’une force moderne, plonge le spectateur dans l’angoisse et les espoirs vains du narrateur, jusqu’au bruit du couperet. Une saisissante leçon d’écriture et d’humanité.

Tout public dès 12 ans .

Théâtre du Rempart 11, rue du Rempart Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 05 96 contact@terres-auxois.fr

English : Le dernier jour d’un condamné

German : Le dernier jour d’un condamné

Italiano :

Espanol :

L’événement Le dernier jour d’un condamné Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2025-09-12 par OT des Terres d’Auxois