Le Dernier Loup Murder Party Château du Pélem Saint-Nicolas-du-Pélem vendredi 31 octobre 2025.

Château du Pélem 3 Place du Kreisker Saint-Nicolas-du-Pélem Côtes-d’Armor

Le Dernier Loup Murder Party spéciale Halloween à Saint-Nicolas-Du-Pélem

Pour Halloween, plonge dans une enquête immersive et résous le mystère du dernier loup dans un cadre exceptionnel Le château du Pélem.

Vendredi 31 octobre, 17h à 20h
Pour les 13–20 ans | Gratuit sur inscription

noyale.lefebvre@cckb.bzh
insta noyale_pdn_kb
06 02 08 03 28

Org. Animation jeunesse du Kreiz Breizh, en partenariat avec Familles Rurales Rostrenen et MRJC Kreiz Breizh.   .

Château du Pélem 3 Place du Kreisker Saint-Nicolas-du-Pélem 22480 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 02 08 03 28 

