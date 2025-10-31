Le Dernier Loup Murder Party Château du Pélem Saint-Nicolas-du-Pélem
vendredi 31 octobre 2025.
Le Dernier Loup Murder Party
Château du Pélem 3 Place du Kreisker Saint-Nicolas-du-Pélem Côtes-d’Armor
Début : 2025-10-31 17:00:00
fin : 2025-10-31 20:00:00
2025-10-31
Le Dernier Loup Murder Party spéciale Halloween à Saint-Nicolas-Du-Pélem
Pour Halloween, plonge dans une enquête immersive et résous le mystère du dernier loup dans un cadre exceptionnel Le château du Pélem.
Château du Pélem Saint-Nicolas-du-Pélem
Vendredi 31 octobre, 17h à 20h
Pour les 13–20 ans | Gratuit sur inscription
Infos et inscriptions
noyale.lefebvre@cckb.bzh
insta noyale_pdn_kb
06 02 08 03 28
Org. Animation jeunesse du Kreiz Breizh, en partenariat avec Familles Rurales Rostrenen et MRJC Kreiz Breizh. .
Château du Pélem 3 Place du Kreisker Saint-Nicolas-du-Pélem 22480 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 02 08 03 28
