Le Dernier souffle Echanges et rencontres Cinéma Le Félix Labouheyre

Le Dernier souffle Echanges et rencontres

Cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre Landes

Tarif : 4.5 – 4.5 – 5.4 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27

fin : 2025-11-27

Date(s) :

2025-11-27

Le Félix organise tous les deux mois une séance avec Hésia, l’ESAT la Courria et le Foyer le Cottage de Moustey, qui est suivi d’un échange. N’hésitez pas à participer avec nous à ces belles rencontres et ses discussions enrichissantes !

Cette séance sera consacré au deuil.

Cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 11 68 cinema.labouheyre@gmail.com

English : Le Dernier souffle Echanges et rencontres

Every two months, Le Félix organizes a session with Hésia, ESAT la Courria and Foyer le Cottage de Moustey, followed by a discussion. Don’t hesitate to join us for these wonderful encounters and enriching discussions!

This session will be devoted to bereavement.

German : Le Dernier souffle Echanges et rencontres

Das Félix organisiert alle zwei Monate eine Sitzung mit Hésia, der ESAT la Courria und dem Foyer le Cottage de Moustey, an die sich ein Austausch anschließt. Zögern Sie nicht, mit uns an diesen schönen Begegnungen und bereichernden Diskussionen teilzunehmen!

Diese Sitzung ist dem Thema Trauer gewidmet.

Italiano :

Ogni due mesi, Le Félix organizza una sessione con Hésia, ESAT la Courria e Foyer le Cottage de Moustey, seguita da un dibattito. Non esitate a unirvi a noi per questi meravigliosi incontri e discussioni arricchenti!

Questa sessione sarà dedicata al lutto.

Espanol : Le Dernier souffle Echanges et rencontres

Cada dos meses, Le Félix organiza una sesión con Hésia, ESAT la Courria y Foyer le Cottage de Moustey, seguida de un debate. No dude en unirse a nosotros para asistir a estos maravillosos encuentros y enriquecedores debates

Esta sesión estará dedicada al duelo.

