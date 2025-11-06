Le Dernier Voyage (AQUARIUS) Théâtre Jean Vilar de Vitry sur Seine Vitry-sur-Seine

Le Dernier Voyage (AQUARIUS) Théâtre Jean Vilar de Vitry sur Seine Vitry-sur-Seine jeudi 6 novembre 2025.

Le Dernier Voyage (AQUARIUS) 6 et 7 novembre Théâtre Jean Vilar de Vitry sur Seine Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-06T20:00:00 – 2025-11-06T21:30:00

Fin : 2025-11-07T14:30:00 – 2025-11-07T16:00:00

Entre le 8 et le 17 juin 2018, avec 629 migrants à bord, par une mer agitée, l’Aquarius, navire de sauvetage en Méditerranée, erre de côte en côte dans l’attente d’un port où débarquer. Durant 10 jours, à la fois isolée et dans l’œil du cyclone médiatique, une communauté humaine se forme, dont le destin est aux mains des décideurs politiques européens. Au sein d’un dispositif sonore et musical, les interprètes portent ces voix jusqu’à nous et reconstituent cette odyssée inouïe.

Un projet du collectif F71

Texte & mise en scène, Lucie Nicolas

Collaboration artistique, collectif F71

Dramaturgie, Stéphanie Farison

Avec Saabo Balde, Fred Costa, Jonathan Heckel, Lymia Vitte

Création lumière, Laurence Magnée

Composition musicale et sonore, Fred Costa

Dispositif scénographique et sonore, Fred Costa et Clément Roussillat

Régie générale et son, Clément Roussillat

Construction, Max Potiron

Collaboration artistique, Éléonore Auzou-Connes

Stagiaires, Julie Cabaret, Anaïs Levieil

Production, Gwendoline Langlois assistée de Juliette Subira

Diffusion, collectif&compagnie Estelle Delorme & Géraldine Morier-Genoud

Production > La Concordance des Temps / collectifF71

Co-production > L’Empreinte, Scène Nationale de Brive-Tulle (19), le Nouveau Théâtre de Montreuil – CDN (93), L’ECAM, Théâtre du Kremlin-Bicêtre (94), Le Collectif 12, Mantes-la-Jolie (78), le 9-9Bis, Hénin-Carvin (62), La Mouche, Théâtre de Saint Genis Laval (69), L’Espace Sarah Bernhardt, Goussainville (95), Le Service Culturel de Champigny-sur-Marne (94), La Maison du Théâtre, Amiens (80), La Chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon – Centre National des Écritures du Spectacle (84).

Avec le soutien de la SPEDIDAM, du Fonds d’Insertion pour Jeunes Comédiens de l’ESAD/PSPBB et de La Générale, Coopérative artistique politique et sociale, Paris (75)

Avec la participation artistique du Jeune Théâtre National

Avec l’accord et le soutien de SOS Méditerranée

Le texte est lauréat de l’Aide à la Création nationale de textes dramatiques d’ARTCENA.

Le collectif F71 est conventionné par la DRAC IDF depuis 2021 et subventionné par la Région Ile-de-France au titre de la Permanence Artistique et Culturelle depuis 2013 et par le Conseil Départemental du Val-de-Marne au titre de l’Aide à l’activité des équipes artistiques depuis 2023.

Théâtre Jean Vilar de Vitry sur Seine 1, place Jean-Vilar – 94400 Vitry-sur-Seine Vitry-sur-Seine 94400 Centre Ville Val-de-Marne Île-de-France

LA CONCORDANCE DES TEMPS – collectif F71 – Stéphanie Farison, Emmanuelle Lafon, Sara Louis, Lucie Nicolas et Lucie Valon. théâtre musique

