Le Dernier Voyage (AQUARIUS) Théâtre Jean Vilar de Vitry sur Seine Vitry-sur-Seine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-06T20:00:00 – 2025-11-06T21:30:00
Fin : 2025-11-07T14:30:00 – 2025-11-07T16:00:00
Entre le 8 et le 17 juin 2018, avec 629 migrants à bord, par une mer agitée, l’Aquarius, navire de sauvetage en Méditerranée, erre de côte en côte dans l’attente d’un port où débarquer. Durant 10 jours, à la fois isolée et dans l’œil du cyclone médiatique, une communauté humaine se forme, dont le destin est aux mains des décideurs politiques européens. Au sein d’un dispositif sonore et musical, les interprètes portent ces voix jusqu’à nous et reconstituent cette odyssée inouïe.
Un projet du collectif F71
Texte & mise en scène, Lucie Nicolas
Collaboration artistique, collectif F71
Dramaturgie, Stéphanie Farison
Avec Saabo Balde, Fred Costa, Jonathan Heckel, Lymia Vitte
Création lumière, Laurence Magnée
Composition musicale et sonore, Fred Costa
Dispositif scénographique et sonore, Fred Costa et Clément Roussillat
Régie générale et son, Clément Roussillat
Construction, Max Potiron
Collaboration artistique, Éléonore Auzou-Connes
Stagiaires, Julie Cabaret, Anaïs Levieil
Production, Gwendoline Langlois assistée de Juliette Subira
Diffusion, collectif&compagnie Estelle Delorme & Géraldine Morier-Genoud
Production > La Concordance des Temps / collectifF71
Co-production > L’Empreinte, Scène Nationale de Brive-Tulle (19), le Nouveau Théâtre de Montreuil – CDN (93), L’ECAM, Théâtre du Kremlin-Bicêtre (94), Le Collectif 12, Mantes-la-Jolie (78), le 9-9Bis, Hénin-Carvin (62), La Mouche, Théâtre de Saint Genis Laval (69), L’Espace Sarah Bernhardt, Goussainville (95), Le Service Culturel de Champigny-sur-Marne (94), La Maison du Théâtre, Amiens (80), La Chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon – Centre National des Écritures du Spectacle (84).
Avec le soutien de la SPEDIDAM, du Fonds d’Insertion pour Jeunes Comédiens de l’ESAD/PSPBB et de La Générale, Coopérative artistique politique et sociale, Paris (75)
Avec la participation artistique du Jeune Théâtre National
Avec l’accord et le soutien de SOS Méditerranée
Le texte est lauréat de l’Aide à la Création nationale de textes dramatiques d’ARTCENA.
Le collectif F71 est conventionné par la DRAC IDF depuis 2021 et subventionné par la Région Ile-de-France au titre de la Permanence Artistique et Culturelle depuis 2013 et par le Conseil Départemental du Val-de-Marne au titre de l’Aide à l’activité des équipes artistiques depuis 2023.
Théâtre Jean Vilar de Vitry sur Seine 1, place Jean-Vilar – 94400 Vitry-sur-Seine Vitry-sur-Seine 94400 Centre Ville Val-de-Marne Île-de-France
LA CONCORDANCE DES TEMPS – collectif F71 – Stéphanie Farison, Emmanuelle Lafon, Sara Louis, Lucie Nicolas et Lucie Valon. théâtre musique
