Le design en Permaculture Local Alré Bio Auray
Le design en Permaculture
Local Alré Bio 8 Rue d’Irlande Auray Morbihan
Début : 2025-10-02 16:30:00
fin : 2025-10-02 18:30:00
2025-10-02
Découvrez l’outil principal de la permaculture avec Ronald Richoux, formé à l’université des Alvéoles dans la Drôme. Découvrez à travers cet échange comment intégrer les interactions entre les éléments d’un système tel qu’un jardin, pour le rendre résilient, autonome et robuste…
