Le design en Permaculture Local Alré Bio Auray

Le design en Permaculture

Local Alré Bio 8 Rue d’Irlande Auray Morbihan

Début : 2025-10-02 16:30:00

fin : 2025-10-02 18:30:00

2025-10-02

Découvrez l’outil principal de la permaculture avec Ronald Richoux, formé à l’université des Alvéoles dans la Drôme. Découvrez à travers cet échange comment intégrer les interactions entre les éléments d’un système tel qu’un jardin, pour le rendre résilient, autonome et robuste…

Local Alré Bio 8 Rue d’Irlande Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 28 57

