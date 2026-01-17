Le dessin de presse, décrypter et débattre : séance d’introduction sur l’histoire de la caricature Médiathèque Virginia Woolf Paris

A partir d’une sélection de dessins satiriques et de dessins de

presse, historiques et actuels, il s’agit de donner toutes les clés de

lecture pour décrypter ce type d’image, amener à réfléchir à l’intention

de leurs auteurs et analyser les fonctions du dessin de presse et de la

caricature, ancrés dans une longue tradition française.

Une partie de ce module est consacrée à la désinformation, en

particulier aux « fake images » et aux dérives numériques lorsque

certaines productions sont diffusées hors de leur contexte de

publication ou sciemment détournées de leur contenu initial.

Des temps de discussion sont dédiés afin que les participants

puissent exprimer leurs points de vue tant sur la forme de ces

productions que sur les sujets d’actualité ou de société auxquelles

elles font référence.

Séance animée par l’association Dessinez Créez Liberté (DCL), fondée par Charlie Hebdo et SOS Racisme au lendemain des attentats de janvier 2015.

Le samedi 18 avril 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Public jeunes et adultes.

Médiathèque Virginia Woolf 4 rue Germaine Krull 75013 Paris

+33144081271 mediatheque.virginia.woolf@paris.fr https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8que-Virginia-Woolf-100095232668975/ https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8que-Virginia-Woolf-100095232668975/



