Le Destin (Al Massir) – Médiathèque Jacques Demy Nantes, 27 mai 2025 18:30, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-27 18:30 –

Gratuit : oui

Projection du film de Youssef Chahine – 1997, 135 mnEn partenariat avec le Festival des 3 ContinentsDans l’Andalousie musulmane du 12e siècle, le Calife Al-Mansour ordonne l’autodafé des œuvres du philosophe Averroès, dont les préceptes dérangent les intégristes religieux. Menacés, Averroès et ses adeptes décident de produire des copies afin d’assurer leur pérennité et leur transmission en dehors des frontières.Séance présentée et suivie d’un échange entre Jérôme Baron, directeur artistique du Festival des 3 Continents, et John Tolan, commissaire scientifique de l’exposition.

Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/ bm-centre@mairie-nantes.fr