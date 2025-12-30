LE DESTIN SE MOQUE DES CHOIX THEATRE LEPIC Paris

LE DESTIN SE MOQUE DES CHOIX Début : 2025-12-31 à 19:00. Tarif : – euros.

LE DESTIN SE MOQUE DES CHOIX SUCCÈS FESTIVAL OFF AVIGNON 2025 ! REPRISE !Qui n’a jamais rêvé de pouvoir revenir en arrière ? Faire d’autres choix en espérant que sa vie serait différente ?C’est à cette question que tentent de répondre Mathilde et Pilar, deux femmes qui auraient aimé que la vie prenne un autre chemin.À travers des dialogues incisifs, tantôt drôles, tantôt émouvants, la pièce nous interroge sur les notions de résilience et de culpabilité.Entre rires et larmes, passé et présent, elles remontent le fil de leurs vies pour répondre à cette question : avons-nous le pouvoir de changer notre destin ?L’équipe artistique : Ecriture / Mise en scène : Fabrice TosoniAvec : Carine Ribert et Lily RubensScénographie : Capucine Grou-RadenezCréation lumière : Julien MénardCréation Musicale : Mathias LouisAssistante à la mise en scène : Jessica Berthe-GodartGenre : Comédie-dramatiqueLe spectacle dure 1h15, et est conseillé à partir de 14 ans.Au delà de 10mn, les retardataires ne seront pas acceptés en salle.CRITIQUE DE PRESSE : « Deux comédiennes vraiment bouleversantes. » TÉLÉRAMA TT« Un petit bijou d’humanité, serti à l’aide d’une écriture fine et efficace. » LE FIGARO« Portée avec talent par deux comédiennes, […] cette pièce – tragique et réelle, grave et légère à la fois, comme la vie – résonne dans le cœur de chacun. » TATOUVU« L’interprétation des deux comédiennes est formidable, […] la mise en scène rythmée est remarquable. » L’ŒIL D’OLIVIER« Les actrices sautent d’un rôle à l’autre, d’une scène à l’autre, sans temps mort, de manière fluide, nous plongeant au cœur de l’intrigue sans avoir besoin de changer de costume ou de décor. […] Un vrai drame, sincère et touchant à aller voir ! » AU BALCON« Le sujet du tragique est sublimé par ce duo rythmé, drôle et perspicace. Les rôles secondaires s’enchaînent interprétés par ces deux comédiennes qui nous rappellent l’intérêt du spectacle vivant. » FILLE DE PANAME« Le casting est exemplaire. […] Leur jeu est sincère et nuancé […], et on se laisse totalement happer par leur performance. » MAIS QUOI ?« Un duo huilé qui fonctionne et qui porte avec talent et fluidité cette pièce poignante, mise en scène avec une vraie délicatesse par l’auteur, qu’on suit avec intérêt. » FROGGY’S DELIGHT« Que voilà une pièce dense, tragique par moment, cocasse par d’autre, tout en tension qui conduit à s’interroger sur le sens de sa vie et les choix qu’on pose. » L’ÉVASION DES SENS« Elles sont tendres, émouvantes, drôles et complètement habitées par chacun des personnages qu’elles incarnent sur toute la durée. » LAREVUEDUSPECTACLE.FR« La mise en scène fluide et épurée de Fabrice Tosoni nous plonge dans un récit hypnotique. Décor minimaliste, lumières évocatrices, transitions subtiles : chaque élément sert l’émotion brute du texte. (…) Carine Ribert et Lily Rubens livrent une performance saisissante. (…) Leur complicité et leur intensité dramatique rendent cette pièce inoubliable. Ce spectacle nous pousse à réfléchir, parce qu’il nous touche en plein cœur et parce qu’il nous hante bien après le rideau tombé. » CultureLLes

