Le deuil dans tous ses états

Tiers Lieu d’Azun AUCUN Aucun Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 18:30:00

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

“Ne t’en fais pas, ça va aller”, “Avec le temps, tu vas oublier”, “Tu dois passer à autre chose maintenant”, “Sois fort.e, il faut aller de l’avant”, “Ça fait un an, ton deuil devient pathologique”… Ces mots, souvent bien intentionnés, résonnent comme un décalage brutal avec ce qui se vit à l’intérieur. La perte d’un être cher se manifeste par des états mouvants, parfois contradictoires, souvent déroutants.

Sidération, colère, culpabilité, impression de perdre pied, fatigue extrême ou brefs moments de rire que faire de ces états quand ils déroutent, inquiètent ou isolent ? Comment les accueillir et les traverser avec plus de compréhension et de douceur ?

Temps d’information et d’échanges avec Charlotte Barrau, naturopathe spécialiste du deuil, D.U. Deuil et Travail de Deuil Faculté de médecine Paris Saclay Espace Éthique IDF.

.

Tiers Lieu d’Azun AUCUN Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 9 61 62 63 36 info@tierslieudazun.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

don’t worry, you’ll be fine, in time you’ll forget, you need to move on now, be strong, you need to move on, it’s been a year, your grief is becoming pathological…. These words, often well-intentioned, sound like a brutal disconnect from what’s going on inside. The loss of a loved one manifests itself in shifting states, sometimes contradictory, often confusing.

Bewilderment, anger, guilt, the feeling of losing one?s footing, extreme fatigue or brief moments of laughter: what can we do with these states when they confuse, worry or isolate us? How can we welcome them and work through them with greater understanding and gentleness?

Information and discussion with Charlotte Barrau, naturopathic bereavement specialist, D.U. Deuil et Travail de Deuil Faculté de médecine Paris Saclay Espace Éthique IDF.

L’événement Le deuil dans tous ses états Aucun a été mis à jour le 2026-01-22 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65