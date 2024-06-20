Le Deuxième Acte – Séance Ciné-Bébé Cinéma La Lanterne Bègles

Tarif plein : 7€50. Tarifs réduits de 4€50 à 6€50 sur présentation de justificatifs. Tarif adhérents : 5€. Carte jeune Bordeaux Métropole : 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-20T14:00:00 – 2024-06-20T15:30:00

Fin : 2024-06-20T14:00:00 – 2024-06-20T15:30:00

Le Ciné-Bébé

Vous pouvez venir avec votre bébé (de moins de 7 mois), voir un film pour les adultes. Pas de poussette, ni de cosy dans la salle, votre bébé doit être dans vos bras pour profiter d’un temps de complicité avec vous. Les séances commencent à l’heure, sans bande-annonce, avec un son légèrement baissé et une lumière tamisée dans la salle. Une table à langer et un chauffe-biberon sont à votre disposition dans le cinéma. Alors dès le 23 mai, retrouvez le chemin de votre cinéma !

Le film

Florence veut présenter David, l’homme dont elle est follement amoureuse, à son père Guillaume. Mais David n’est pas attiré par Florence et souhaite s’en débarrasser en la jetant dans les bras de son ami Willy.

Les quatre personnages se retrouvent dans un restaurant au milieu de nulle part.

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 0978808879 https://cinemalalanterne.fr https://www.facebook.com/cinemalalanterne;https://www.instagram.com/cinemalalanterne/ [{« type »: « link », « value »: « http://cinemalalanterne.fr »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cinemalalanterne.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 09 78 80 88 79 »}] Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 73, 15 et 86.

