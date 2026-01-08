Le diable au cor représentation théâtrale Villetoureix

Le diable au cor représentation théâtrale

Le diable au cor représentation théâtrale Villetoureix samedi 17 janvier 2026.

Le diable au cor représentation théâtrale

Salle polyvalente Villetoureix Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17
fin : 2026-01-17

Date(s) :
2026-01-17 2026-01-25

Le diable au cor représentations théâtrale dans la salle polyvalente de Villetoureix
Le public est convié au manoir des Marcy-Beaupré dans une ambiance de chasse à courre, où l’on parle de finances et d’escroqueries. Plongez dans l’univers rocambolesque de Damien, confronté à un défi de taille.
Le diable au cor représentations théâtrale dans la salle polyvalente de Villetoureix
Le public est convié au manoir des Marcy-Beaupré dans une ambiance de chasse à courre, où l’on parle de finances et d’escroqueries. Plongez dans l’univers rocambolesque de Damien, jeune homme ambitieux, confronté à un défi de taille, sauver l’entreprise en difficulté de ses futurs beaux-parents, les Marcy-Beaupré . Le challenge est de prouver à sa future belle-famille qu’il est digne de gérer l’entreprise familiale qui se trouve dans une très mauvaise passe. Mais rien ne se déroule comme il le voudrait.   .

Salle polyvalente Villetoureix 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 11 53 87 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le diable au cor représentation théâtrale

Le diable au cor theatrical performance in the Villetoureix multi-purpose hall
The audience is invited to the Marcy-Beaupré manor house, where the atmosphere is one of hunting, finance and swindling. Plunge into the incredible world of Damien, faced with a daunting challenge.

L’événement Le diable au cor représentation théâtrale Villetoureix a été mis à jour le 2026-01-05 par Val de Dronne