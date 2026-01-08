Le diable au cor représentation théâtrale

Salle polyvalente Villetoureix Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17 2026-01-25

Le diable au cor représentations théâtrale dans la salle polyvalente de Villetoureix

Le public est convié au manoir des Marcy-Beaupré dans une ambiance de chasse à courre, où l’on parle de finances et d’escroqueries. Plongez dans l’univers rocambolesque de Damien, confronté à un défi de taille.

Le diable au cor représentations théâtrale dans la salle polyvalente de Villetoureix

Le public est convié au manoir des Marcy-Beaupré dans une ambiance de chasse à courre, où l’on parle de finances et d’escroqueries. Plongez dans l’univers rocambolesque de Damien, jeune homme ambitieux, confronté à un défi de taille, sauver l’entreprise en difficulté de ses futurs beaux-parents, les Marcy-Beaupré . Le challenge est de prouver à sa future belle-famille qu’il est digne de gérer l’entreprise familiale qui se trouve dans une très mauvaise passe. Mais rien ne se déroule comme il le voudrait. .

Salle polyvalente Villetoureix 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 11 53 87

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le diable au cor représentation théâtrale

Le diable au cor theatrical performance in the Villetoureix multi-purpose hall

The audience is invited to the Marcy-Beaupré manor house, where the atmosphere is one of hunting, finance and swindling. Plunge into the incredible world of Damien, faced with a daunting challenge.

L’événement Le diable au cor représentation théâtrale Villetoureix a été mis à jour le 2026-01-05 par Val de Dronne