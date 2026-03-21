Le Dialogue des cultures Médiathèque Luce Courville Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-30 – 17:30

Gratuit : oui Tout public

Spectacle décalé et poétique par la compagnie PaQ’la luneEn s’inspirant des conférences gesticulées, les brigadières de lecture Julie et Pascaline ont créé ce dialogue des cultures pour transmettre à leur public un éclairage poétique sur l’interculturalité. Elles s’amusent avec les mots, chantent parfois et ont toujours à cœur d’apporter la joie et la bonne humeur.

Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300

02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/



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