Le Dialogue est ouvert La bricole Autun

Le Dialogue est ouvert

La bricole 8 Rue du Vieux Collège Autun Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 16:00:00

fin : 2025-11-22 18:00:00

Date(s) :

2025-11-22

Dialogue Environnemental “Se déplacer” au coeur de la justice sociale et environnementale.

L’association France Nature Environnement Bourgogne-Franche-Comté et les fédérations départementales, en partenariat avec FNE71, La Bricole, Les ateliers nomades et L’Inter-actif, organisent un Dialogue Environnemental dans les locaux de La Bricole.

Cette rencontre conviviale permettra de discuter des enjeux de mobilité dans notre quotidien, de partager des expériences et de réfléchir aux impacts sociaux et environnementaux de nos déplacements. L’événement sera filmé pour produire une restitution audiovisuelle et écrite des échanges, destinée aux partenaires institutionnels et au grand public.

Le Dialogue Environnemental 2025 se distingue par son ouverture à un public non initié, favorisant la diversité des points de vue. .

La bricole 8 Rue du Vieux Collège Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 20 72 78 linter-actif@mutualite-71.fr

English : Le Dialogue est ouvert

German : Le Dialogue est ouvert

Italiano :

Espanol :

L’événement Le Dialogue est ouvert Autun a été mis à jour le 2025-10-10 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)