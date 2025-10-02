Le Diapason : 20 ans de vibrations ! Le Diapason – Université de Rennes Rennes

Gratuit pour les étudiant.es !

Personnels Université de Rennes 3€ / Autres publics 5€

Concerts LITHA + FLEUVES + BEAT BOUET TRIO • Expos • Ateliers • Food Trucks…

### **Le Diapason : 20 ans de vibrations !**

### LITHA + FLEUVES + BEAT BOUET TRIO

Pour fêter les 20 ans du Diapason, le service culturel propose une soirée co-organisée avec l’association étudiante Biz-Bihan pour faire découvrir au plus grand nombre l’énergie de la musique bretonne actuelle. Des ateliers artistiques sont également au programme.

**// LITHA**

Litha, jour du solstice d’été, le plus long et le plus puissant de

l’année, fête de la Lumière et jour de joie…

Ce sentiment que l’on appelle tant à la Fête de la Musique qu’à la

Saint-Jean, ces trois musiciennes pleines d’énergie vous en

distilleront jusqu’au bout de la nuit !

**/// FLEUVES / Transe Collective**

En bientôt dix années d’existence et deux albums à leur actif, Fleuves est devenu un des porte-étendard des nouvelles musiques bretonnes.

Le trio a su intégrer la culture électronique ou les influences jazz/rock à la richesse culturelle bretonne pour créer une musique d’ancrage ouverte sur le monde, toujours liée à la danse. Le groupe arrive ainsi à donner un nouveau regard sur cette culture de transe, expérience/performance collective festive et solennelle assez inédite.

**//// BEAT BOUET TRIO**

Trois garciers pour un son à la frontière entre la musique bretonne à danser et le hip-hop. Imaginez… un bal breton, métissé de rap US avec des textes engagés, ça fait rêver non ?

### _**BONUS**_

_**/// Ateliers Artistiques → 18h30 à 22h**_

Maquette XXL, tissage géant, performance photo argentique, flocage, etc.

_**/// Tournoi de basket 3×3 → 18h à 23h**_

Dans le gymnase du Diapason (BLB) Réservé étudiant·es Université de Rennes et Rennes 2 / Inscriptions sur [https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr](https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr)

_**/// FOOD TRUCKS → 18h30 à 22h**_

Pour vous restaurer toute la soirée

**► Jeudi 2 octobre de 18h30 à 00h**

> [Réservations](https://www.billetweb.fr/concert-litha-fleuve-beat-boet-trio)

Une soirée en partenariat avec BIZ BIHAN association d’initiation à la danse bretonne faisant partie de l’ASCREB.

_Un événement financé par la CVEC , le FSDIE et le Service Culturel Université de Rennes et avec la particiapation du SIUAPS (Service des sports._

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-02T18:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-02T20:30:00.000+02:00

https://diapason.univ-rennes.fr/ https://www.billetweb.fr/concert-litha-fleuve-beat-boet-trio

Le Diapason – Université de Rennes Allée Jules Noël 35042 Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35042 Ille-et-Vilaine

culture@univ-rennes1.fr 02 23 23 55 68

G.julien