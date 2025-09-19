Le Dictionnaire amoureux de la Terre Marquette-lez-Lille
Le Dictionnaire amoureux de la Terre Marquette-lez-Lille vendredi 19 septembre 2025.
Le Dictionnaire amoureux de la Terre
309 rue de Lille Marquette Lez Lille Marquette-lez-Lille Nord
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-19 15:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
Date(s) :
2025-09-19 2025-09-21
Exposition visible, les samedis et dimanches du 20 septembre au 19 octobre de 15h à 18h.
A la manière des célèbres Dictionnaires amoureux, cette exposition de l’atelier.9 nous offre une promenade poétique au coeurs d’un abécédaire artistique où la Terre est une muse plurielle.
Vernissage le 19 septembre à 19h.
Information marquettelezlille.fr .
309 rue de Lille Marquette Lez Lille Marquette-lez-Lille 59520 Nord Hauts-de-France +33 3 20 14 51 00 culture@marquettelezlille.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Le Dictionnaire amoureux de la Terre Marquette-lez-Lille a été mis à jour le 2025-08-23 par SIM Hauts-de-France Hauts-de-France Tourisme