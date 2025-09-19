Le Dictionnaire amoureux de la Terre Marquette-lez-Lille

Le Dictionnaire amoureux de la Terre

309 rue de Lille Marquette Lez Lille Marquette-lez-Lille Nord

Début : 2025-09-19 15:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-19 2025-09-21

Exposition visible, les samedis et dimanches du 20 septembre au 19 octobre de 15h à 18h.

A la manière des célèbres Dictionnaires amoureux, cette exposition de l’atelier.9 nous offre une promenade poétique au coeurs d’un abécédaire artistique où la Terre est une muse plurielle.

Vernissage le 19 septembre à 19h.

Information marquettelezlille.fr .

309 rue de Lille Marquette Lez Lille Marquette-lez-Lille 59520 Nord Hauts-de-France +33 3 20 14 51 00 culture@marquettelezlille.fr

