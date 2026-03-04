Le dictionnaire amoureux de l’inutile, Institut français du Burundi, Bujumbura

Le dictionnaire amoureux de l’inutile 17 et 18 mars Institut français du Burundi

Tarif Unique : 10 000 BIF

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-17T17:00:00+01:00 – 2026-03-17T18:00:00+01:00

Fin : 2026-03-18T17:00:00+01:00 – 2026-03-18T18:00:00+01:00

MOIS DE LA FRANCOPHONIE

Venue exceptionnelle de François & Valentin Morel à l’IFB

Deux soirées, deux rendez-vous, une expérience à ne pas manquer

Soirée 1 – Rencontre

Mardi 17 mars

18h

Gratuit

Une rencontre unique avec François et Valentin Morel pour (re)découvir leurs parcours, leurs visions du théâtre et de l’art.

Soirée 2 – Spectacle « Le Dictionnaire amoureux de l’inutile »

Mercredi 18 mars

18h

Tarif unique : 10.000 BIF

Un spectacle plein de finesse, entre théâtre, poésie et dérision. Une promenade de A à Z dans nos émotions. Un dictionnaire alliant futile et indispensable : commentant les souvenirs et évocations des ricochets et des cocottes en papier, l’expression « peigner la girafe », les petits trains électriques, les télégrammes de première et les speakerines….

Salle de spectacle de l’IFB

Un moment de culture, de rires et de réflexion à ne pas rater

Pour découvrir :

https://www.youtube.com/watch?v=dG5INPusQzA

https://francoismorel.com/le-dictionnaire-amoureux-de-linutile/

Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie théatre Morel

Crédits photo : Arnaud Journois