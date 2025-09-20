Le Dictionnaire de Trévoux, un patrimoine inspirant pour l’architecture Espace culturel La Passerelle, pavillon des arts (entrée cinéma) Trévoux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

À travers la présentation des projets du concours d’architecture pour l’élaboration de l’espace culturel ouvert en 2013, découvrez comment le patrimoine de la ville et tout particulièrement le patrimoine écrit, fût déterminant pour la création de ce nouveau pôle culturel, structurant pour la ville de Trévoux. Les détails architecturaux inspirés du Dictionnaire de Trévoux et du tirage du « fil d’or » vous seront présentés.

Organisé par l’association ASTRID

Espace culturel La Passerelle, pavillon des arts (entrée cinéma) 3, place de la passerelle, 01600 Trévoux, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes Trévoux 01600 Ain Auvergne-Rhône-Alpes http://www.espaceculturel-lapasserelle.fr/venir_au_carre_patrimoines.html L’espace culturel La Passerelle, architecture contemporaine intégrée à l’hôpital historique de Trévoux, comprend la médiathèque, le cinéma, le Carré Patrimoines et l’école de musique. Installée dans le Pavillon des arts, la salle d’exposition accueille des expositions temporaires sur une surface de 85 m². Peinture, sculpture, photo, patrimoine, architecture… Les expositions sont variées. Pour cette rentrée, elle a été investie par le Pays d’art et d’histoire qui propose aux visiteurs de porter un nouveau regard sur le patrimoine bâti en pisé qui les entoure.

Journées européennes du patrimoine 2025

ASTRID