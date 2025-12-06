Le Dieu Carnage Espace Noriac Limoges

Le Dieu Carnage

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Suite à une dispute, les Houllié et les Reille font connaissance afin de remplir une déclaration qui viendra couvrir les dommages corporels que Ferdinand Reille, onze ans, a fait subir à Bruno Houillé. Mais le règlement du conflit ne tarde pas à atteindre des proportions qui dépassent toutes les forces en présence. Un huis clos explosif, drôle et forcément humain. Une comédie décapante à ne pas manquer ! .

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 15 17 29 ohlesplanches@gmail.com

English : Le Dieu Carnage

L’événement Le Dieu Carnage Limoges a été mis à jour le 2025-12-04 par OT Limoges Métropole